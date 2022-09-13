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Adnan Oktar Suç Örgütü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Adnan Oktar Suç Örgütüne yönelik, istinaf mahkemesinin usulen bozma kararından sonra, yeniden yapılan yargılama sanıkların savunmalarıyla devam etti.  

Haber Giriş: 13 Eylül 2022 Salı - 19:31
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Adnan Oktar Suç Örgütü davası sanık savunmalarıyla devam etti

Adnan Oktar Suç Örgütü davası sanık savunmalarıyla devam etti
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İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan duruşmaya Adnan Oktar'ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu. Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti.

"DİNİ TELKİNLE CİNSEL İSTİSMAR İDDİALARINI KABUL ETMİYORUM"

Tutuklu Bora Yıldız savunmasında "İddianamede turnike sisteminin yöneticisi ve örgütün kız getirme imamı olmakla suçlanıyorum. Evlenmek için, fantezi için ilişkiye girmenin ceza hukukunda yeri yok. Etkin pişmanlıktan yararlanarak ifade verenlerin beyanları çelişkilidir. Tecavüze uğramadım dediği için tutuklanıyor, ne yapsınlar, onlar da yalan beyanda bulunuyor. Hem husumetleri var, evlenmedim diye çok kızgınlar bana, hem de menfaatleri var. Turnike sistemi bir saçmalık. Seks kaseti var diye haber yaptılar. Orada bir penis var, benimse götürün adli tıpta karşılaştırın dedim ama yapılmadı. Dini telkinle cinsel istismar iddialarını kabul etmiyorum. Ben böyle bir şeyi kadınlara anlatsam inanır mı? Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

"BEN ÖRGÜT YÖNETİCİSİ DEĞİLİM, ADNAN BEY'DEN TALİMAT ALMADIM"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Alev Babuna, "Müge Öğütcü'yü 30 yıldır tanıyorum. Kendisinin rahatsızlığı olduğunu biliyorum. Cezaevlerinde kaldığı sürede, belindeki rahatsızlıklar nedeniyle çok zorlanmıştı. Öğütcü, kendisi de çok iyi biliyor anlattıklarının doğru olmadığını. Cezaevinden kurtulmak için itirafçı olduğunu düşünüyoruz. Ben örgüt yöneticisi değilim. Adnan Bey'den hiç emir ve talimat almadım. Adnan Oktar'ın kendisini mehdi olarak tanıttığı yönündeki söylemler doğru değildir. Adnan Bey de bizler de onun mehdi olmadığını söyledik. İtirafçı olan kişiler baskılardan dolayı yalan beyanlarda bulunmuşlardır. Tahliyemizi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

ADNAN OKTAR'IN SAÇINI KOKLADI

Duruşmaya kısa bir ara verildi. Ara sırasında Adnan Oktar dışarı çıkarılırken, sanıklardan Merve Büyükbayrak, birkaç defa Oktar'ın saçını kokladı. Jandarmanın uyarmasının ardından Büyükbayrak, 'Hocamın saç telleri çok güzel kokuyor' dedi. Ardından Adnan Oktar ve diğer sanıklar salon dışına çıkarıldı.

DURUŞMAYA YARIN DEVAM EDİLECEK

Mahkeme heyeti, diğer sanıkların da tutukluluklarına yönelik savunmalarını yapmaları için, duruşmaya yarın devam edileceğini belirtti. Duruşma yarın da sanıkların savunmalarıyla devam edecek.

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