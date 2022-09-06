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  • Adnan Oktar da milliyetçiliğe sığındı. İşte yeniden görülen davada ilk sözleri

Adnan Oktar da milliyetçiliğe sığındı. İşte yeniden görülen davada ilk sözleri

Suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın mahkemede sarf ettiği, "Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum." sözleri, “Sıkışan Türk milliyetçiliğine sarılıyor.” dedirtti.

Haber Giriş: 6 Eylül 2022 Salı - 13:49
Son Güncelleme: 6 Eylül 2022 Salı - 14:34
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İşte yeniden görülen davada ilk sözleri. Adnan Oktar da milliyetçiliğe sığındı.

Adnan Oktar da milliyetçiliğe sığındı. İşte yeniden görülen davada ilk sözleri
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Adnan Oktar Suç Örgütü'ne yönelik hükmün istinaf mahkemesi tarafından usulen bozulmasının ardından dava bugün yeniden görüldü.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde, Marmara Ceza ve İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan ilk duruşmaya Adnan Oktar'ın aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar getirildi. Salonda bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları da hazır bulundu.

YENİDEN SAVUNMA

Duruşmayı çok sayıda izleyici takip etti. Mahkeme başkanı, istinaf mahkemesinin bozma kararına, kanun gereğince direnmenin söz konusu olmadığını belirtti. Başkan dava dosyalarının birleştiği, iki sanığın ise öğle arasından sonra savunmalarının alınacağını ifade etti. Mahkeme başkanı, sanıkların istinafın bozma ilamına karşı kısa beyanlarının alınacağını söyledi.

ADNAN OKTAR: "BEN TÜRK MİLLİYETÇİSİYİM"

Medyaradar'da yer alan haberde, tutuklu sanık Adnan Oktar istinaf mahkemesinin bozma ilamına karşı savunmasında, "Hak, adalet yerini buldu. Yıllardır uğraşılan kumpas tam bir rezalet oldu. Bu durumdan çok memnunum. İstinafa teşekkür ediyorum, korkmadılar, çekinmediler. Cesur hakimler varmış. Ufak tefek yanlış gördüğüm hususlar var. Türk milliyetçisiyim. Vatanımın, devletimin, milletimin her zaman hizmetinde oldum. Devletimiz bu oyunları daha önce bozmuştu, şimdi de bozdu. Korkmayan yiğit hakimlere teşekkür ediyorum" dedi.

Öte yandan duruşma diğer sanıkların savunmalarıyla devam etti.

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senol
6.09.2022 14:43
Napsın çıkar yol arıyor ya tutarsa hesabı  
 
Insan
6.09.2022 14:24
Bununkisi turk milleyetcigi deyil akp milliyetcili ikisi ayni sey deyil  
 
ghost
6.09.2022 14:02
sevsinler senin gibi milliyetciyi !!!  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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