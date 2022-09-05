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  • Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı. Paranın gözü kör olsun

Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı. Paranın gözü kör olsun

Organize suç örgütü lideri Adnan Oktar’ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı.

Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 16:49
Son Güncelleme: 5 Eylül 2022 Pazartesi - 17:26
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Paranın gözü kör olsun. Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı

Adnan Oktar'ın hiç yayınlanmamış alem görüntüleri ortaya çıktı. Paranın gözü kör olsun
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Görüntüler Oktar’ın sıra gecesine katıldığı anlar ile başlarken baş köşeye yerleşen "Adnan Hoca'nın" kendisini müziğin ritmine kaptırdığı anlar dikkati çekiyor.

Alkışlarla şarkılara eşlik eden Oktar ve yanındaki ekibin oldukça eğlenceli dakikalar geçirdiği görülüyor.

Kebaptan çiğ köfteye “Adeta bir tek kuş sütü eksik” dedirten bir sofranın yer aldığı sıra gecesinde Adnan Oktar’ın “kedicikler” namıyla bilinen kadın müritlerinin yer almadığı göze çarpıyor.

Görüntüleri izleyenler “Paranın gözü kör olsun” derken Oktar, şu sıralar 1075 yıllık hapis cezasını çekmekle meşgul.

TÜM ŞATAFATI ELİNDEN ALINDI

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi, ocak ayında Adnan Oktar organize suç örgütüne ilişkin verdiği kararında, suç örgütüne ait olduğu belirtilen araçlar, taşınmazlar, ziynet eşyaları, paralar, Dragos’taki villada bulunan güvenlik kameraları, A9 televizyon kanalının da aralarında bulunduğu şirketler, silahlar ve kitapların müsaderesine hükmetmişti.

Mahkeme ayrıca örgüte ait internet sitelerinin de kapatılmasına karar verirken, kararın okunmasından sonra bir kısım müşteki, "Adnan daha yeni başlıyoruz" diye bağırmıştı.

yenicaggazetesi.com.tr

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kiralık villa
5.09.2022 17:12
sanki kendi evi malatyalı bi ailenin villasını kiralamışlar  
 
zonguldak
5.09.2022 17:05
ŞAKA GİBİLER  
 
Burası Türkiye Abicim
5.09.2022 16:59
Yakında gene çıkar vur patlasın çal oynasına kedicikleriyle devam eder  
 
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