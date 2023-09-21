Adnan Oktar’ın adamlarına ‘Kayıp Altın’ davası

TMSF, Adnan Oktar’ın iki adamına alacak davası açtı. Davanın nedenini, grubun el konulan bir şirketinin kasasında olması gereken 7 kiloya yakın altının kayıp olması oluşturdu. Şirket bilançosunda görünmesine rağmen kasada bulunamayan altınlar için TMSF, 11,2 milyon liralık alacak davası açtı. Dava açılan isimler ise, örgütün firari konumdaki 30 yıllık üyeleri Oben Karatepe ile Tahsin Akkaş oldu.

Adnan Oktar’ın adamlarına ‘Kayıp Altın’ davası

Adnan Oktar Grubu’na yönelik 5 yıl önce yapılan operasyonda, grubun 85 şirketine de kayyum atanmıştı. Kayyum atanan şirketler Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (Fon) denetimine geçti. Kayyum atanan şirketlerden biri de Haziran 2008’de kurulan Safinat İnşaat Yatırım AŞ oldu.

ALTINLAR BULUNAMADI

Halk Tv'nin özel haberine göre, şirket yönetimine atanan Fon yöneticileri, ilk olarak şirketin bilançosunu çıkardı. Şirketin bilançosu, 7 kilo altının satın alındığını ortaya koydu. Ancak, anılan altınlar şirketin kasasında bulunamadı.

ALACAK DAVASI AÇILDI

Bilançoda olmasına rağmen kasada bulunmayan altınların peşinde düşen Fon yöneticileri, şirketin iki yetkilisine ulaşmaya çalışsa da sonuç alamadı. Fon avukatı, geçen hafta, Safinat İnşaat’ın iki yetkilisi olan Oben Karatepe ile Tahsin Akkaş’a karşı alacak davası açtı.

11.2 MİLYONU ÖDESİNLER

İstanbul Asliye Ticaret Mahkemesi’nde açılan davaya göre Fon, bu iki kişiden, faiz ve masraflar hariç, altınların güncel değeri olan 11 milyon 183 bin 388 liranın tahsil edilmesini istedi. Dava dilekçesine göre, aynı zamanda şirket müdürü olan Tahsin Akkaş’ın şirket kasasından da 323 bin TL para çektiği belirlendi. Fon avukatı, anılan paranın da faizi ile ödenmesini talep etti.

İKİ İSİM DE FİRARİ KONUMDA

Fon’un alacak davası açtığı Tahsin Akkaş ve Oben Karatepe, 30 yılla yakın bir süreden beri örgütün içinde. Örgütün önemli isimleri arasında yer alan Karatepe ve Akkaş firari konumda. Akkaş’ın Almanya’da, Karatepe’nin ise ABD’de olduğu kaydediliyor. İki isim, 2018’deki operasyon öncesi yurtdışına çıktıkları için yargılamaları da mümkün olmadı. Çok sayıda, ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçlaması bulunan Akkaş ve Karatepe örgüt adına çalışmalarını sürdürüyor.

90 KİŞİ TUTUKLU DURUMDA

Adnan Oktar Grubu’na yönelik açılan davada 210 kişi sanık konumunda. Oktar ile birlikte 90 kişi halen tutuklu. 60 kişi ise firari konumda. Ana davada, sanıklara farklı sürelerde ceza veren mahkeme, 6 Kasım 2022’de kararını açıkladı. Karara yapılan itirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi, istinaf başvurularını geçen 12 Nisan’da reddetti. Dosya Yargıtay’da.

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