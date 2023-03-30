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  • Fatih Erbakan’dan ‘Adnan Oktar' savunması: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde

Fatih Erbakan’dan ‘Adnan Oktar' savunması: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde

Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, suç örgütü lideri Adnan Oktar ile ilişkisine dair soru üzerine “Adnan Oktar'ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı?” ifadelerini kullandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 00:28
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Fatih Erbakan’dan ‘Adnan Oktar' savunması: Tacize dair görüntü var mı?

Fatih Erbakan’dan ‘Adnan Oktar' savunması: Tacize dair görüntü var mı? Kitapları gayet güzel, gayet yerinde
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Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekilerek Cumhur İttifakı’na katılan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, ‘örgüt yöneticiliği’ ve ‘cinsel istismar’ gibi suçlarından cezaevinde bulunan Adnan Oktar hakkında açıklamalarda bulundu.

tv100’de Candaş Tolga Işık’ın sunduğu ‘Az Önce Konuştum’ programına konuk olan Erbakan, yıllar önce çekilmiş görüntülerde Adnan Oktar’dan bahsettiği anlara ilişkin soruya yanıt verdi.

Erbakan, “Adnan Oktar’ın taciz yaptığına dair bir tane görüntü var mı? Ben tabii Adnan Oktar’ı savunacak değilim. Kitapları gayet güzel, gayet yerinde” ifadelerini kullandı.

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