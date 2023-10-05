Adnan Oktar’a ‘bilgi sızdıran eski bakan’ ortaya çıktı. Operasyonun başındaki isim önceden uyarıldığını açıklamıştı

Gazeteci Saygı Öztürk, Adnan Oktar'ı operasyon öncesinde uyardığı iddia edilen eski Çalışma Bakanı'nın Yaşar Okuyan olduğunu söyledi.

Adnan Oktar’a ‘bilgi sızdıran eski bakan’ ortaya çıktı. Operasyonun başındaki isim önceden uyarıldığını açıklamıştı

Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda görev alan dönemin İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Furkan Sezer, eski bir bakanın Adnan Oktar'ı soruşturma konusunda uyardığını söylemişti.

Sezer, "Dosyada var, eski bir Çalışma Bakanı'nın örgüte, 'Adliyede sizinle ilgili bir hazırlık süreci var, süreç yürüyor, dikkatli olun, hocamızı uyarın' diye bilgi verdiğini biliyoruz" demişti.

Gazeteci Saygı Öztürk, Furkan Sezer'in kastettiği eski bakanın Yaşar Okuyan olduğunu belirtti.

“BUNLARLA İLGİLİ SORUŞTURMALAR OLDUĞUNU HERKES BİLİYORDU”

"Ben bu ismi öğrendim. Eski Çalışma Bakanı Yaşar Okuyan'ın bu gruplarla bir iş birliği, gönül birliği içerisinde olacağı asla aklıma gelmez" diyen Öztürk, iddiayı Okuyan'a sorduğunu aktardı.

Öztürk, Okuyan'ın "Bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye uyardım" dediğini dile getirdi.

Öztürk şunları söyledi:

"İsmi geçtiği için Yaşar Okuyan’ı aradım. Okuyan bugün önemli bir yerdeydi. Meslektaşımız Merdan Yanardağ'ın duruşması için İstanbul'a gitmişti. Kendisine söyledim, 'Buna da mı beni kattılar. Bir bu eksikti' dedi. 'Ben bunların televizyonlarına birkaç kez röportaja çıktım. Bir kere de iftarına gittim. Onların dışında bunlarla bir bağlantım yok. Ancak bunlarla ilgili soruşturmalar olduğunu herkes biliyordu. Ben de kendilerini yanlış bir şey yapmayın diye dostça uyardım. Yanlış yapmamaları için uyardım' dedi. Ama bu kayıtlara giriyor, kayıtlara girdiği için de dosyanın içerisinde Yaşar Okuyan da var. Furkan Sezer'in söylediği isim Yaşar Okuyan."

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