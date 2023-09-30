Adnan Oktar belgeseli AKP'lileri birbirine düşürdü

140 Journos adlı YouTube kanalı, "örgüt yöneticiliği", "cinsel istismar", "eğitim hakkının engellenmesi", "eziyet", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "kişisel verilerin kaydedilmesi" suçlarından 8 bin 658 yıl hapse mahkum edilen Adnan Oktar ile ilgili "Kedicik" isimli bir araştırma videosu yayımladı.

Söz konusu video, Oktar'ın faaliyetlerini ve siyasi ilişkilerini konu alıyor.

AKP Merkez ve Karar Yönetim Kurulu üyesi Mücahit Birinci, izlenmesi gereken bir belgesel olduğunu ifade ederek sosyal medya hesabından videoyu paylaştı.

SOYLU’YA YAKIN HESAPLARI KIZDIRDI

Birinci'nin bu paylaşımı, sosyal medyada AKP’li İçişleri eski Bakanı Süleyman Soylu'ya yakın olduğu iddia edilen troll hesapların tepkisine neden oldu.

"Türk Savunma Teşkilatı" adlı bir hesap "Aklını başına al" diyerek Birinci'yi uyardı.

Aynı isimde başka bir kullanıcı ise videodan bir kesit paylaşarak söz konusu belgeselin Soylu'yu karalamak için çekildiğini iddia etti.

Birinci ise böyle bir duruma ihtimal vermediğini ifade ederek şunları söyledi:

"Ben böyle bir duruma ihtimal vermiyorum. Sayın Süleyman Soylu da çok değerli ve başarılı Bakanımızdır. Bizim Süleyman Beyle abi kardeş ilişkimiz mevcuttur. Süleyman Bey o kısımla ilgili gerekli beyanı verir siz merak etmeyin. Belgeseli bütün olarak görüyorum, iki kız çocuğu babası olarak. İfadelerimizi iler tutar tarafı olmayan yerlere çekmeyiniz."

"MEVZUYU KİŞİSELLEŞTİRMENİN ANLAMI YOK"

Binici son olarak, "Lanet olsun o hallerine! Bana ne! Ben iki kız çocuğu babası olarak Adnan Oktar Suç Örgütü ile mücadele etmeye devam edeceğim. Üslubu ile izah etseydiniz karşılık bile vermeyecektim. Ama parmak sallar, istikamet verir gibi biraz garip karşıladım. Mevzuyu kişiselleştirmen anlamı yok. Benim için Adnan Oktar Suç Örgütüne okuduğunuz lanet önemli. Nefsime söylediğiniz sözlerin zerre önemi yok..." yanıtını verdi.

KILIÇDAROĞLU'NUN KARŞISINDA YAPTIĞI HAREKETLER TEPKİ ÇEKMİŞTİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 28 Mayıs’ta yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde katıldığı BaBala TV'deki programda yaptığı hareketlerle kamuoyunun tepkisini çeken Umut Nimet Ataş’ta Birinci'ye tepki gösterdi.

Ataş şu ifadeleri kullandı:

"Yahu Mücahit abi Sayın Süleyman Soylu ile abi kardeş ilişkiniz mevcut ama günlerdir FETÖ’nün operasyonlarına karşı tek bir destek tweetiniz yok. Ve üstüne üstün terör örgütlerinin en büyük düşmanı Soylu bakana operasyon çekilen belgesele teşekkür ediyorsunuz. Bu mecrada Süleyman Soylu bakanı bir ben sevmemişim demekki bir benden ona kardeş olmazmış demekki bir ben Soylu bakana karşı dürüst değilmişim. Allah’ta benim belamı versin bende kendime adam diyorum adam diye ortalıkta geziyorum sonra"