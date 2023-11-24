Adnan Polat'ın deprem bölgesine yaptırdığı gençlik merkezinde Öğretmenler Günü kutlandı

Adnan Polat'ın vefat eden annesinin ismini verdiği 'Suna Polat Gençlik Merkezi'nde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlaması yapıldı.

Samandağ Belediyesinin organize ettiği kutlamaya, bölgedeki öğretmenler aileleriyle katılarak günün anlam ve önemini, şarkılarla, türkülerle yaşatmak için bir araya geldiler.

Gençlik merkezinin açılışı, geçtiğimiz günlerde Polat Holding Yönetim Kurulu Başkanı ve Galatasaray eski Başkanı Adnan Polat, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Başkanvekili Erden Timur’un da katılımıyla Hatay’ın Samandağ ilçesinde gerçekleştirilmişti.