Adriana Lima o iddiaları yalanladı. Sosyal Medyanın ne kadar tehlikeli bir yer olduğu ortaya çıktı

Ünlü Top Model Adriana Lima, yüzündeki değişimle ilgili yapılan 'estetik yaptırmış' iddiaları sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Gizem Ertürk
Adriana Lima o iddiaları yalanladı. Sosyal Medyanın ne kadar tehlikeli bir yer olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

640xauto-0lvx-zgvw.webp

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin yüzündeki değişimi hakkında birçok yorum yapıldı

ekran-goruntusu-2023-11-14-215609-xylf.webp

Yüzündeki değişimle görenleri şaşırtan 42 yaşındaki model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.

Tepkilerin ardından ünlü modelden yanıt gecikmedi

ekran-goruntusu-2023-11-16-103537.png

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı

ekran-goruntusu-2023-11-16-111436.png

İlgili Haberler
Estetik yaptırdığı iddia edilen Adriana Lima'nın son hali sosyal medyada gündem oldu
Öne Çıkanlar
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
Serdal Adalı'nın bombası belli oldu. Efsane isim yarın sabah ilk uçakla İstanbul'a geliyor
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 16 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
ŞOK market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK 15 21 Kasım Çarşamba aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 150. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Ali Koç Beşiktaş Stadı'nda ortaya çıktı. Şerafettin Tilki kimsenin bilmediği olayı gün yüzüne çıkardı
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Kendi bakanlığına dezenfektan satan Ruhsar Pekcan’ın bitmeyen milyonluk davası!
Son Haberler
ABD Kongre Binası yakınındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Polis müdahale etti Dünya
ABD Kongre Binası yakınındaki Gazze'ye destek gösterisi yapıldı. Polis müdahale etti
Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim” Magazin
Melisa Şenolsun mayosuyla sere serpe uzanarak poz verdi. “Kışımı yaza çevirdim”
Son 14 gün kaldı artık zorunlu olmayacak 'Emekliler derin bir ohh çekecek' Ekonomi
Son 14 gün kaldı artık zorunlu olmayacak 'Emekliler derin bir ohh çekecek'
Alan korkusu belirtileri nasıl anlaşılır Sağlık
Alan korkusu belirtileri nasıl anlaşılır
İngiltere gen terapisine izin veren ilk ülke oldu Bilim
İngiltere gen terapisine izin veren ilk ülke oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da Gündem
Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya'da
Bahar Candan ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi Gündem
Bahar Candan ve Nihal Candan adliyeye sevk edildi