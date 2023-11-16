Adriana Lima o iddiaları yalanladı. Sosyal Medyanın ne kadar tehlikeli bir yer olduğu ortaya çıktı

Geçtiğimiz yıl üçüncü kez anne olmanın mutluluğunu yaşayan Brezilyalı model Adriana Lima yüzündeki değişimle gündeme gelmişti.

Açlık Oyunları: Kuşların ve Yılanların Şarkısı filminin prömiyerine katılan ünlü modelin yüzündeki değişimi hakkında birçok yorum yapıldı

Yüzündeki değişimle görenleri şaşırtan 42 yaşındaki model hakkında estetik iddiaları ortaya atılmıştı. Modelin Fransız askısı yöntemiyle yüzünü gerdirdiği söylentiler arasındaydı.

Tepkilerin ardından ünlü modelden yanıt gecikmedi

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Estetik iddialarını yalanlayan Lima "Bir ergen kız, iki okul öncesi çağında çocuk, bir hareketli erkek, yürümeyi öğrenen bir yaşındaki çocuk ve üç köpek sahibi yorgun bir annenin yüzü... İlginiz için teşekkürler" ifadelerini kullandı