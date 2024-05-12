Trabzonspor plakayı buldu

Süper Lig heyecanı 36. hafta mücadelesinde devam etti.

Trabzonspor, kendi evinde İstanbulspor’u ağırladığı karşılaşmadan 3-0 gibi net bir skorla galip ayrıldı.

Papara Park’ta oynanan mücadelede Trabzonspor’a zaferi getiren golleri 6 ve 7. dakikalarda Onuachu ve 49. dakikada Meunier kaydetti. Edin Visca, üç golün de asistini yaparak oyunun kilit ismi oldu.

Bu önemli galibiyetle Trabzonspor puanını 61’e yükseltti, buna karşın daha önceden ligden düşmesi kesinleşen İstanbulspor ise 16 puanda kaldı.

Süper Lig’in gelecek haftasında Trabzonspor, zorlu Başakşehir deplasmanına çıkacak. İstanbulspor sahasında Sivasspor’u konuk edecek.