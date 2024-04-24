Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar

Kaynak: Haber Merkezi
Merve Boluğur'dan sosyal medyayı sallayan pozlar
Ünlü oyuncu Merve Boluğur son pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu. Boluğur’un pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

2006 - 2007 seneleri arasında yayınlanan Acemi Cadı dizisinde canlandırdığı Ayşegül karakteriyle üne kavuşan oyuncu Merve Boluğur, Murat Dalkılıç ile olan evliliğini noktaladığından beri ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

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Sosyal medyada oldukça aktif olan 36 yaşındaki ünlü oyuncu her paylaşımıyla kendisinden söz ettirmeyi başarıyor. Merve Boluğur son olarak “Gecelerde ben” notuyla sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla dikkat çekti.

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Ünlü oyuncu, siyah elbisesiyle verdiği pozları peş peşe paylaştı. Boluğur’un o pozları kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

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Geçtiğimiz günlerde Serdar Ortaç ile stüdyoda buluşan Merve Boluğur şarkı çıkaracağının müjdesi vermişti.

Boluğur, "Hareketli, 'eller havaya’ tarzında tam bir yaz şarkısı olacak. Hep birlikte çok eğleneceğiz. Serdar Ortaç çok önemli bir şarkıcı. Onun yapacağı her işte yer almayı çok isterim. Çok özel bir insan. Eminim harika olacak" demişti.

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