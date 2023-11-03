Aerosmith'in solisti Steven Tyler cinsel tacizle suçlanıyor

Geçtiğimiz aylarda cinsel taciz suçlamasıyla karşı karşıya kalan ünlü rock grubu Aerosmith'in vokalisti Steven Tyler, hakkındaki iddiaları reddetmişti. Tyler, ikinci bir kadın tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor.

Aerosmith'in solisti Steven Tyler cinsel tacizle suçlanıyor

Aerosmith'in vokalisti ve aynı zamanda ünlü oyuncu Liv Tyler'ın babası olan Steven Tyler, 1973'te tanıştığı ve o dönemde 16 yaşında olan bir kıza cinsel tacizde bulunmakla ve kürtaj yaptırmaya zorlamakla suçlanmıştı.

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Steven Tyler, reşit olmayan birine taciz iddiasında bulunan Julia Misley'in dava açmasından üç ay sonra iddiaları yalanlamıştı.

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YENİ SUÇLAMA

NTV'de yer alan habere göre; 75 yaşındaki şarkıcı, Jeanne Bellino tarafından cinsel saldırıyla suçlanıyor. Şimdilerde 66 yaşında olan Bellino, aynı gün içinde iki kez Tyler'ın tacizine uğradığını iddia etti.

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Olay yaşandığı sırada 17 yaşında olan ve modellik yapan Bellino, şarkıcısının kendi rızası dışında onu öptüğünü ve cinsel ilişkiye zorladığını söyledi.
Cinsel tacizin ardından hastaneye kaldırılan ve ilaç tedavisi gören Bellino mahkemeye başvurdu.

Şarkıcı konuyla ilgili henüz bir açıklamada bulunmadı.

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