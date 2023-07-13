Beşiktaş'ın yıldızı cinsel tacize uğradığını itiraf etti

Editör: Fatma Demirkaya

Eski futbol yıldızı Gary Neville ile The Overlap programına katılan dünyaca ünlü futbolcu Dele Alli'nin sözleri spor dünyasına bomba gibi düştü.

Beşiktaş'ın eski yıldızı, "Altı yaşındayken annemin bir arkadaşı tarafından taciz edildim çünkü annem alkolikti" ifadelerini kullandı.

Alli, Everton yıldızı olduktan sonra yaşadığı travmayı açıklarken oldukça duygusal anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

İşte Dele Alli'nin o röportajı:

Daha sonra Afrika'ya disiplin öğrenmek için gönderildim ve ardından geri döndüm" diyen Alli, "Yedi yaşında sigara içmeye başladım ve sekiz yaşında uyuşturucu satmaya başladım. Bisikletle dolaşan bir çocuğu durdurmayacaklarını söylediler, bu yüzden bisikletimle dolaşırken altında uyuşturucu taşırdım. 11 yaşındayken bir adam tarafından bir köprünün üzerinden aşağıya sarkıtıldım... Ardından 12 yaşındayken evlat edinildim ve o dönemden itibaren harika bir aileye sahip oldum.

Bir sabah uyandım ve antrenmana gitmem gerekiyordu. Aynaya bakıyordum ve kendi kendime emekli olup olamayacağımı soruyordum. 24 yaşında En sevdiğim şeyi yapıyordum. Benim için bu çok yürek parçalayıcıydı.

Overlap programının sunucusu Neville, görüşmenin 'hayatımda yaşadığım en duygusal, zorlu ancak ilham verici sohbet' olduğunu belirtti. Alli, geçen hafta Everton'da önceden sezon antrenmanlarına dönen ilk oyunculardan biri oldu. Ancak teknik direktör Sean Dyche, Goodison Park'a yeni gelişi kısa süre sonra orta saha oyuncusunun geleceği konusunda yorum yapmayı reddetti. Dyche, Nisan ayında, "Burada değil. Onu bir süreliğine dışarıda tutacak bir sakatlığı var. Her şeyi kontrol edemeyiz. Onları tüm gün takip etmeli miyiz? Onları sadece yönlendirebilirsiniz. Sakatlığı bir süre çözülecek - birkaç hafta sürecek" dedi.