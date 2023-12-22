Ünlü oyuncuya cinsel taciz suçlaması

Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncuya cinsel taciz suçlaması
Hızlı ve Öfkeli film serisinin yıldızı ünlü Hollywood aktörü Vin Diesel’e cinsel saldırı suçlamasında bulunuldu. Eski asistanı, ünlü aktörün 13 yıl önce tacizde bulunduğunu iddia etti.

Özellikle ‘Hızlı ve Öfkeli’ serisi ile tanınan ve birçok aksiyon filmlerinin başrolü olan ünlü ABD’li aktör hakkında cinsel taciz iddiaları gündemi sarstı.

Ünlü oyuncunun eski asistanı Asta Jonasson, 2010 yılında Vin Diesel’in kendisini taciz ettiğini söyledi.

Jonasson yaptığı açıklamada "Vin Diesel, asistanı olduğum dönemde beni otel odasında taciz etti. Beni zorladı" dedi. Jonasson bu olayın yaşanmasından birkaç saat sonra Vin Diesel'in kız kardeşi Samantha Vincent tarafından işten çıkarıldığını açıkladı.

Taciz iddialarını gündeme getiren Jonasson, Los Angeles’ta Vin Diesel aleyhinde dava açtığını duyurdu. İddialarda bulunan kadın dava dilekçesinde, Diesel'in 2010 yılında 'Hızlı ve Öfkeli 5: Rio Soygunu' filminin çekimleri sırasında Atlanta'da bir otelde kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu ve ünlü aktörün elinden zor kurtulduğunu öne sürdü.

Jonasson ayrıca kendisini işten kovan, Vin Diesel’in kardeşi Samantha Vincent ve One Race Films şirketi aleyhine de; 'cinsiyet ayrımcılığı' ve 'haksız fesih' gibi suçlamalarla dava açtı.

BBC'nin haberine göre ise; Vin Diesel’in avukatı, müvekkilinin tüm suçlamaları "tamamen reddettiğini" söyledi.

VIN DIESEL KİMDİR?

18 Temmuz 1967 tarihinde New York’da doğan Vin Diesel’in gerçek adı Mark Sinclair Vincent’dir. 7 yaşında, arkadaşları ile gizlice bir tiyatroya girerler ve yakalanırlar. Her hafta tiyatroya gelerek küçük bir rol oynamakla cezalandırıldılar ve Vin Diesel’in ilk oyunculuk deneyimi böyle başlamış olur. Lise 3.sınıfta okulunu bırakıp Hollywood’a gitti. Hollywood’da başarıyı yakalayamadı ve bir yıl sonra New York’a döndü.

17 yaşında gece klüplerinde bodyguard olarak çalışmaya başladı ve yaklaşık 10 yıl kadar bunu devam ettirdi. İsmini de o zamanlarda Vin Diesel'e çevirdi. Aktörlük tecrübelerini anlattığı bir kısa film yazdı; Multi-Facial (1994). Oradan Vin'in kariyeri hızla gelişti ve ilk başrolünü 'Richard B Riddick' olarak bilim kurgu filmi Pitch Black (2000)’le elde etti.

Büyük çıkış yakaladığı Hızlı ve Öfkeli film serisinde Dominic Toretto, Er Ryan'ı Kurtarmak filminde Er Caparzo, xXx filminde Xander Cage, Pitch Black ve Richard B. Riddick filmlerinde Richard B. Riddick karakterlerini canlandırmıştır. Vin Diesel’in “One Race Productions” film şirketi ve “Tigon Studios” adlı oyun şirketi vardır.

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