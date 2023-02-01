Mahkumlara af çıkacak mı? Seçim öncesinde af yasası Meclis gündemine gelecek mi?

Seçimlere günbegün yaklaşılırken gözler af yasasından gelecek haberde.

"2023 yılında af çıkacak mı? Af yasası TBMM gündemine gelecek mi? Aftan kaç kişi yararlanacak?" sorularına yanıt aranırken son gelişmelerim sizin için derledik.

AF YASASINDA SON DURUM

Geçerli olan düzenleme genel bir af ifadesi değilken Kamudanhaber'in aktardığına göre; yaklaşık 120 bin mahkum açık cezaevlerinden pandemi nedeniyle izne çıkarılmıştır ve bu izin süresi pandemi sonrasında da 31 Temmuz 2023'e kadar uzatılmıştır. Eğer infaz iyileştirme çalışması uygulanırsa, izne çıkarılan mahkumlar bir kereye mahsus olarak erken tahliye edilecek ve böylece yaklaşık 120 bin izindeki mahkum kısmi bir affın yararını görmüş olacak.

Yasemin Güneri tarafından Habertürk'te yapılan bir değerlendirmeye göre ise; açık cezaevlerinde bulunan yaklaşık 120 bin mahkum, Covid-19 nedeniyle izne çıkarılmıştır. İzin süresi dolduğunda yeniden uzatılmıştır ve en son yapılan kabine toplantısında açık cezaevlerindeki mahkumların izin süresi 31 Temmuz 2023 tarihine kadar uzatılmıştır.

Yetkililer, açık cezaevinde bulunan mahkumların izin süresinin uzun bir zaman geçtiğini düşündükleri için, tekrar cezaevine dönmelerinin problemli olacağını fark ettiler. Mahkumların büyük bir kısmı izindeyken işini ve hayatını tekrar düzenledi.

Açık cezaevine geri dönmek istemeyen ve zorunlu olarak izne gönderilmiş olan mahkumların, cezaevine tekrar girmeleri düzenlerini bozabilir ve "firar" etmelerine neden olabilir.

"İNFAZ İYİLEŞTİRME" UYGULANABİLİR

120 bin mahkumun yarısından fazlasının cezaevine dönmeyeceği düşünüldüğünden, "infaz iyileştirme" fikri gündeme geldi. Mevcut yasal düzenlemelerin bir değişikliğiyle "infaz iyileştirme" uygulanabilir ve izne çıkarılan mahkumların, izin süresi içerisinde yeniden suç işlememiş olmaları halinde affedilmeleri sağlanabilir.

Sonuç olarak: Seçim öncesinde öncelikli olarak 120 bin kişiye af gelebilir.

AKP seçim öncesinde Cumhur ittifakı ortağı MHP ile görüşme yaparak af yasasını TBMM'ye getirebilir.

