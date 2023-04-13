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AFAD 6 keçi kurtardı

Batman’ın Sason ilçesi Derince köyü mevkiinde bir haftadır çıktıkları sarp kayalıklarda mahsur kalan 6 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Haber Giriş: 13 Nisan 2023 Perşembe - 15:30
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AFAD 6 keçi kurtardı

AFAD 6 keçi kurtardı
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İHA'nın haberine göre, Sason'un Gençler köyünde Seyit Emre'ye ait sürüden ayrılan ve köyün üst mevkiindeki kayalıklara tırmanan keçiler, bulundukları yerden inemeyince mahsur kaldı. 

Keçileri kurtarmak için büyük çaba sarf eden çoban, bunu başaramayınca AFAD ekiplerinden yardım istedi.

Keçilerin mahsur kaldığı bölgeye giden AFAD ekibi, dağcılık tekniklerini kullanarak uzun süren çalışma sonucunda keçilere ulaşmayı başardı. 

Ekipler, halat desteğiyle kayalıklarda mahsur kalan keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

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