AFAD tüm vatandaşların telefonuna aynı anda mesaj geçti: Herkes önlemini alsın



MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre, yarından itibaren Marmara Bölgesi’nin; batı kesimlerinden başlayarak Akdeniz üzerinden gelen yağışlı sistemin etkisine gireceğinin tahmin edildiği kaydedildi. Yağışların; pazar günü Marmara’nın batısı (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ’ın Hayrabolu ve Malkara) yerel kuvvetli sağanak olarak etkili olmasının beklendiği belirtildi. Rüzgarın, yarın gece saatlerinden sonra ve pazar günü bölgede (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) güney ve güneybatı (lodos) yönlerden fırtına olarak eseceğinin tahmin edildiği kaydedildi.

Yetkililer, olası sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç veya direk devrilmesi, soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve duyarlı olunması konusunda uyardı.

AFAD, TÜM VATADANŞLARI UYARDI

AFAD, İstanbul’da beklenen sağanak yağış ve fırtınayla ilgili uyarı yaptı. AFAD, İstanbulluların cep telefonlarına attığı mesajda, “Meteoroloji’ye göre, İstanbul’da bugün ve yarın fırtına beklenmektedir. Ağaç devrilmesi, çatı uçması, baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli olun.” dedi.



İSTANBUL VALİLİĞİNDEN DE KUVVETLİ FIRTINA UYARISI GELDİ

İstanbul Valiliği, kentte bu akşam başlayarak yarın etkisini artırması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle vatandaşlara dikkatli olmaları çağrısında bulundu.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, ''Meteoroloji'ye göre; rüzgarın bugün akşam saatlerinden itibaren etkisini artırarak yarın bölge genelinde kuvvetli fırtına, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise hamleli olarak tam fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Dikkatli olunmalıdır." ifadelerine yer verildi.