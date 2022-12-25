AFAD acil mesaj atarak sadece bir ili uyardı. Herkes dikkatli olsun

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarı yazsında “26.12.2022 Pazartesi günü Hatay, Gaziantep, Adıyaman ve Şanlıurfa çevreleri ile Mardin'in ve Diyarbakır’ın batısında kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak, Şanlıurfa’nın batisi, Gaziantep'in doğusu ve Kilis’te çok kuvvetli (40-75 kg/m2) sağanak yağış bekleniyor. Yağışların Adıyaman’ın kuzeyinde, Malatya’nın güneyinin yüksek kesimlerinde ve Gaziantep'in yüksek kesimlerinde (800-1000 metre ve üzeri) kuvvetli karla karışık yağmur ve kar seklinde olması bekleniyor. Sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. ”denildi.

AFAD tarafından gönderilen mesajda "Meteorolojiye göre yarın Gaziantep'te çok kuvvetli sağanak yağış beklenmektedir. Sel, su baskını, buzlanma ye dona karşı dikkatli ye tedbirli olun." ifadelerine yer verildi.