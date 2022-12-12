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Dev katamaran işletmelere çarptı

Bodrum’da fırtına ile sürüklenen dünyaca ünlü yüzer disko katamaran işletmelere çarptı. İşletmelere zarar veren dev katamaranda da hasar meydana geldi.

Haber Giriş: 12 Aralık 2022 Pazartesi - 04:03
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Fırtınaya dayanamayan katamaran işletmelere çarptı

Dev katamaran işletmelere çarptı
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Bodrum’da dün gece saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve fırtına, gün boyu etkisini sürdürdü. Dünyaca ünlü katamaran, öğle saatlerinde sürüklenerek işletmelere yaklaştı. Akşam saatlerinde tonozdan ayrılan yüzer disko, Kumbahçe'de faaliyet gösteren işletmelere zarar vererek sürüklenmeye başladı. 

DONDURMACININ TENTESİ YIKILDI

İskelelere, işletme duvarlarına ve işletmelerin tentelerine zarar verdikten sonra dondurmacının terasına çarptı. Çarpmanın etkisiyle dondurmacının tentesi yıkıldı. Hemen yan taraftaki otelin de deniz kenarındaki korkuluğu yıkıldı, bazı iskeleler zara gördü. Olayda yüzer disko katamaran da hasar aldı. Olay yerine Sahil Güvenlik Ekipleri sevk edildi. Ekipler bölgede çalışma başlattı.

Evinde uyurken bir anda büyük bir gürültüyle uyanan Tahir Baştaş isyan ederek, “Uyuyordum, bir anda gürültü koptu, korkup zorla yataktan kalktım. Koca katamaran evimin önünde büyük bir tehlike, normalde buraya bağlanmaz. Can tehlikemiz var, nasıl evde duracağız, bu kış günü nereye gidelim?” dedi. (İHA)

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