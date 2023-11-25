AFAD'dan kuvvetli ve tam fırtına uyarısı. Turuncu uyarıyla herkesin cep telefonuna mesaj gönderildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yarın Marmara dahil birçok bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğini açıkladı ve uyarılarda bulundu.

AFAD'dan İstanbulluların cep telefonlarına gönderilen mesajda, "Meteorolojiye göre ilinizde yarın kuvvetli ve tam fırtına bekleniyor. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun" ifadeleri yer aldı.

44 İLE TURUNCU UYARI YAPILDI

Meteoroloji, Türkiye genelinde 64 il için daha uyarı yaparken, 44 il için de hava durumunun tehlikeli olduğu anlamına gelen 'turuncu uyarı" verdi.

Açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son bilgiler ve yapılan değerlendirmelere göre, Afyonkarahisar, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat ve Zonguldak'ın aralarında bulunduğu 44 il için "turuncu" meteorolojik uyarı yapıldı.

TURUNCU KOD NEDİR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce belirlenen renk kodu uyarı sistemine göre, "Turuncu" kod "hava durumunun tehlikeli" olduğu anlamına geliyor. Bu kod, "Tahmin edilen meteorolojik hadise sıklıkla görülmemektedir. Hasar ve kayıpların oluşması muhtemeldir. Çok tedbirli olmalı, güncel meteorolojik koşullar ve tahminler takip edilmelidir." uyarısını içeriyor.