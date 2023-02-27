Afet bölgesinden Edirne'ye 4 bin depremzede geldi

ANKA'da yer alan habere göre, deprem felaketinin ilk gününden bu yana yaraları sarmak adına büyük bir mücadele içerisine girdiklerini belirten Gürkan, depremin ilk haftası Kahramanmaraş, Elbistan ve Hatay bölgesine gittiğini, geçen perşembe de Malatya bölgesine gittiğini söyledi.

Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana’yı ziyaret ettiğini ve orada yapılacak çalışmaları planladıklarını belirten Belediye Başkanı Recep Gürkan, şöyle devam etti:

“Edirneliler ve Edirne Belediyesi olarak depremin yaşandığı gün sabah saat 07.00’den itibaren canla başla yaralara nasıl merhem oluruz, diye bir çalışma içerisindeyiz. Depremin ilk günü belediyemizin arama kurtarma ekibini ve mobil ikram aracını derhal bölgeye göndermiştik, arama kurtarma çalışmaları bittiğinde ise bu araçlarımız geri dönmüşlerdi. Fakat görülen ihtiyaç doğrultusunda geçen hafta Perşembe günü mobil ikram aracımızı tekrar bölgeye gönderdik. Sıcak çorba, sıcak meşrubat ve çeşitli ikramlar ile bu aracımız orada çalışmaya devam edecek. Ben her şeyden önce Edirnelilere teşekkür etmek istiyorum. Edirne’de yaşayan tüm vatandaşlarımız ellerinde, avuçlarında, yüreklerinde ne arsa depremzedeler için ortaya koydular, paylaştılar ve paylaşmaya devam ediyorlar. Bizler de bu gelen destekler ile bölgeye 24 tır yardım malzemesini gönderdik.”

Bölgede Edirne Belediyesi’nin görevlendirdiği teknik ekiplerin de bulunduğunu belirten Gürkan, “İnşaat mühendislerimiz depremin 2. haftası Adıyaman ve Urfa bölgesinde bina hasar tespitlerinde çalıştırlar. Yine geçtiğimiz hafta da ikinci ekibimiz Çevre ve Şehircilik bakanlığının talebi üzerine deprem bölgesine gönderdik ve halen çalışmaya devam ediyorlar. Yani elimizde personel anlamında da malzeme anlamında da ne varsa bölge halkı ile paylaşmaya devam ediyoruz” diye konuştu.

Edirne’den gönderilen tüm yardımların bilgisinin AFAD ile paylaşıldığını vurgulayan Gürkan, şöyle konuştu:

“AFAD ile koordineli şekilde yardımların bölgeye ulaşmasını sağlıyoruz. Depremzedelerin bölgeden çevre illere dağıldığına dair veriler elimize ulaşmaya devam ediyor. Bu kapsamda ilimize 4.000 civarında depremzedenin geldiğini biliyoruz. Gelen depremzedelerin hepsi Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne depremzede olarak kayıt yaptırıyorlar. Kimisi ev tutuyor, kimisi Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalıyor, kimisi ise kendi akrabaları, eş ve dostlarında kalıyor. Geçen hafta açıkladığımız ve Çarşamba günü Belediye Meclisinde oylamaya sunacağımız bir maddemiz var. Bu madde çerçevesinde kiralık ev tutan depremzedelerden su abone ücreti ve güvence bedeli almayacağız. Ayrıca suyun metreküpünü de altı ay süre ile 1 Türk Lirası’na düşüreceğiz. Yine yardımlar kapsamında uzun süredir faaliyetlerini sürdüren Edirne İMECE birimi bünyesinde İMECE Marketin açılışını gerçekleştirdik. Depremzedeler için Atatürk Kültür Merkezi’mizde açılan İMECE Market personellerimiz ve gönüllülerimiz tarafından düzenlendi. Kadın giyim, çocuk giyim, erkek giyim, iç çamaşırı, çorap, hijyen malzemesi gibi bir çok ürünün bulunduğu İMECE Marketten depremzedeler gelip kendi beğenilerine göre ücretsiz alışveriş yapmaya devam ediyorlar. Geçen haftadan bu yana 1995 depremzede İMECE Marketten faydalanmış durumda. İMECE Market dışında depremzede vatandaşlarımızın ilimizde ulaşımının sağlanabilmesi adına bir karar daha almıştık. Şimdilik 6 ay süre ile depremzede vatandaşlarımıza ücretsiz Kent Kart ve ücretsiz bakiye verme kararı almış ve uygulamaya hemen başlamıştık. Dün itibariyle 1005 vatandaşımıza bu kartlardan verilmiş durumda. Geçtiğimiz Çarşamba günü ise depremzede çocuklarımızın sosyal hayata tekrar dönebilmesi ve deprem psikolojisini atlatması için Edirne Belediyesi Şehir Tiyatrosu ‘Gül Güzeli’ isimli çocuk oyununu oynadı. Ayrıca Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüz tarafından depremzede aile ve çocuklarımız için başlatılan psikososyal destek çalışmaları devam ediyor ve depremzedelerimiz bu hizmetten yararlanıyorlar. Zübeyde Hanım Kadın Merkezi’nde 100 kadınımız aldığımız kumaşlar ile depremzede vatandaşlarımız için eşofman, polar ve bere üretiyorlar. Türk Kültürü Geliştirme Merkezi’nde bulunan kadınlarımız ise özel bir firma için yaptıkları işler doğrultusunda kazandıkları 15 bin TL’yi depremzede ailelere bağışladılar.”

ADIYAMAN GÖLBAŞI’NA 154 ADET 500 LİTRELİK SU DEPOSU GÖNDERİLECEK

Gürkan, bölgedeki incelemeleri kapsamında yapılacak yardımlar ile ilgili olarak ise “Şehirlerin mevcut altyapılarının çökmesi nedeniyle bölgede yoğun bir su sorunu bulunuyor. Evlerde 500 litrelik su depolarına ihtiyaç var. Yaptığım ziyaretler çerçevesinde Cumartesi günü Adıyaman Gölbaşı Belediye Başkanı ile görüştüm. Kendileri bize su ile ilgili sıkıntılarını ilettiler, bizler de Edirne Belediyesi olarak 500 litrelik su depolarını temin ettik. 154 adet 500 litrelik depoyu Adıyaman Gölbaşı’na yarın itibariyle gönderiyor olacağız. Ayrıca Kuru gıda ile ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Bölgeye birkaç gün içerisinde hatırı sayılır oranda kuru gıda yardımlarını gönderiyor olacağız” dedi.

Başkan Gürkan, sertifikalı İlk Yardım Eğitimi vermeye yetkili 3 belediyeden biri olan Edirne Belediyesi’nin ücretsiz ilk yardım eğitimi vermeye de devam edeceğini belirtti.