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  • Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma devrildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma devrildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde içerisinde depremzedelerin içinde bulunduğu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 3 kişi yaşamını yitirirken, 1 çocuk ağır yaralandı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 13:00
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Afetzedeleri taşıyan otomobil uçuruma devrildi

Depremzedeleri taşıyan otomobil uçuruma devrildi. Feci kazada 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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İHA’nın haberine göre, Uğrak Mahallesi D400 karayolunda meydana gelen kazada, Sefa Cengiz'in kontrolündeki 46 N 2029 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından olay yerinde can pazarı yaşandı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Kaza sonucu araçta yolcu olarak bulunan Ünzile Arık olay yerinde, araç sürücüsü Sefa Cengiz ve yolcu Bilge Cengiz sevk edildikleri Gazipaşa Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Ayaz Cengiz isimli çocuğun ise tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

AİLE DEPREMZEDEYMİŞ

Yapılan araştırmada ailenin depremzede olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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