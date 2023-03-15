Manken Özge Ulusoy hukuk mücadelesinde ilk raundu kazandı. Trafik kazasında babası hayatını kaybetmişti

Ünlü manken Özge Ulusoy'un babası emekli albay Haydar Ulusoy, 4 Aralık'ta Ankara'da karşıdan karşıya geçerken bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetmişti.

Babasının ölümüyle yıkılan Ulusoy, "Kaza değil, cinayet" diyerek isyan etmişti. Devamında da sürücünün yargılandığı dava dosyasının delil toplanmadan bilirkişiye gönderdiğini iddia edip "Bu işin peşini bırakmayacağım" demişti.

Bülent Cankurt'un haberine göre, davanın cuma günkü duruşmasında, toplanan delillerden sonra bilirkişi raporu mahkemeye sunuldu. Haydar Ulusoy'un kusursuz, çarpan sürücünün ise asli kusurlu olduğu açıklandı.

"Babam için adalet" diyen Özge Ulusoy, bundan sonra sanığın hak ettiği cezayı alması için mücadelesine devam edeceğini söyledi.