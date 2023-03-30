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Affedilmeyi bekleyen aşık yol kenarını pankartlarla donattı. Son çareyi Ezel dizisinde buldu

Kocaeli’de kendisini eşine affettirmek isteyen bir vatandaş, yol kenarını pankartlarla donattı. Bir pankartta Ezel dizisinin 1 saat 24 dakika 44. saniyesine atıf vardı. O sahneyi açanlar "vay be ne aşklar var" demekten kendilerini alamadı.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 12:17
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Affedilmeyi bekleyen aşık çareyi Ezel dizisinde buldu

Affedilmeyi bekleyen aşık yol kenarını pankartlarla donattı. Son çareyi Ezel dizisinde buldu
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İHA’da yer alan habere göre, Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki bir yol kenarını pankartlarla dolduran vatandaş, her bir pankarttaki yazıda eşini çok sevdiğini, hata yaptığını ve af beklediğini yazdı.

“KIZIMIZ ELİSA’NIN DA MI HİÇ HATIRI YOK”
Kim olduğu öğrenilemeyen bir vatandaş, eşine kendisini affettirmek için Maşukiye yolunu pankartlarla donattı. Pankartlardan birinde yeşil ve kırmızı renklerde kalpler yer alırken hemen hemen hepsinde affedilme isteği yer aldı. Yol kenarında uzanan pankartların üzerinde “Küçücük dünyamın kocaman hayali, seni çok seviyorum”, “Özür dilerim beni affet sevgilim”, “Hadi her şeyi boş verelim, kızımız Elisa’nın da mı hiç hatırı yok” gibi yazılar olduğu görüldü.



ÇAREYİ EZEL DİZİSİNDE BULDU
Öte yandan, pankartlardan birinde bir dönem Türk televizyonlarının fenomen dizisi Ezel’in 35. bölüm 1 saat 24 dakika 44. saniyesine gönderme yapılması da dikkati çekti.



“SENİ SEVMEYİ DURDURAMIYORUM”
Dizinin o kısmında ana karakter Ezel, Eyşan’a “Elimi durduramıyorum, sana geliyorum. İçimi durduramıyorum, sana gidiyorum. Ben, ben olmaktan çıkıyorum. Özlüyorum seni. Durduramıyorum bunu. Bu neyse bu, bu içimdeki şey durmuyor, bitmiyor. Bu, adi bir şey. Bu kötü bir aşk bu. Seni sevmeyi durduramıyorum." diyor.



Alışılmışın dışındaki manzara, sabah saat 07.30 sıralarında arabasıyla caddeden geçen bir vatandaş tarafından görüntülendi. Bir süre sonra caddedeki tüm pankartların kaldırıldığı öğrenildi.

İşte o sahne:



 

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