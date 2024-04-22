Afgan sığınmacılar Paris sokaklarını karıştırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Afgan sığınmacılar Paris sokaklarını karıştırdı
Dünya genelinde devam eden göçmen sorunu, Paris'te yeni bir boyut kazandı. Başkent Paris'te sokağa çıkan Afgan sığınmacılar, çöp konteynerlerine, araçlara ve çevreye zarar vererek ortalığı birbirine kattı. Bu durum, sosyal medyada da büyük tepki topladı.

Paris sokaklarını kaosa sürükleyen sığınmacılar, şehirde yaşayanların günlük hayatını olumsuz etkiledi. Parisliler, çöp konteynerlerini deviren, araçlara zarar veren ve genel olarak sokaklarda rahatsızlık verici davranışlar sergileyen sığınmacılara sosyal medya üzerinden tepki gösterek sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini talep etti.

Özellikle Avrupa'daki birçok şehirde artan göçmen sayısı ve beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik sorunlar, Avrupa Birliği ülkelerini yeni politikalar geliştirmeye zorluyor.

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