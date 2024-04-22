Afgan sığınmacılar Paris sokaklarını karıştırdı

Paris sokaklarını kaosa sürükleyen sığınmacılar, şehirde yaşayanların günlük hayatını olumsuz etkiledi. Parisliler, çöp konteynerlerini deviren, araçlara zarar veren ve genel olarak sokaklarda rahatsızlık verici davranışlar sergileyen sığınmacılara sosyal medya üzerinden tepki gösterek sığınmacıların ülkelerine geri gönderilmesini talep etti.

Özellikle Avrupa'daki birçok şehirde artan göçmen sayısı ve beraberinde getirdiği sosyal ve ekonomik sorunlar, Avrupa Birliği ülkelerini yeni politikalar geliştirmeye zorluyor.