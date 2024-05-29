Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak

Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak
Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi

Milli Emlak tapu sahibi olmak isteyen vatandaşlar için uygun fiyatlı kampanyaları duyurmaya devam ediyor.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 1

Milli Emlak tarafından vatandaşları sevindirecek haber duyuruldu. Muğla merkezde bahçeli bir ev sahibi olmak isteyenler için 641 metrekarelik arazi, sadece 85 bin TL gibi bir tutara başvuru yapan ilk kişiye verilecek.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 2

Türkiye’nin önde gelen emlak ve toprak idaresi Milli Emlak, yeni listelerini yayınladı ve ev sahibi olma hayali kuranlar ile yatırımcılara cazip teklifler sundu.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 3

Milli Emlak'ın piyasaya sürdüğü gayrimenkuller, çeşitli bütçelere uygun seçeneklerle büyük ilgi çekiyor. Kullanılmayan devlet arazisi, inşaat alanları, küçük bahçeler ve konutlar gibi farklı seçenekler, en uygun fiyatlarla satışa sunulmuş durumda.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 4

Milli Emlak, TOKİ’nin konut sunma çabalarına ek olarak, daha ekonomik maliyetli arsa ve arazi satışlarını artırarak, özellikle düşük ve orta gelir seviyesindeki kişilere mülk edinme imkanları sunuyor.

Uygun fiyatlı ilanlar, mülk sahibi olmak isteyenler ve emlak yatırımı yapmak isteyenler için olumlu haberler getiriyor.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 5

DETAYLAR BELLİ OLDU

Milli Emlak’ın online platformu, satışa sunulan gayrimenkuller için uygun fiyatlar sunmaya devam ediyor. İlanların her birinin ayrıntıları, satış tarihleri ve saat bilgileriyle birlikte web sitesinde yer alıyor.

Muğla Kavaklıdere’de satışa çıkarılan arazinin detayları şu şekilde:

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 6
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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 7

Başlangıç İhale Fiyatı: ₺85.000,00

Gerekli Teminat: ₺25.500,00

Arazi Büyüklüğü: 641,93 m²

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 8

İhale Tarih ve Saati: 30 Mayıs 2024, 09:15

İhale Lokasyonu: Muğla, Kavaklıdere

İletişim ve Detaylar için Web Adresi: Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

İletişim Telefonu: (252) 592 77 78

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 9

Muğla'nın sevilen ve rağbet gören ilçesi Kavaklıdere'de bulunan arsa için Milli Emlak tarafından sunulan fırsatlar dikkat çekiyor.

İlk başvuruyu yapan kişiye verilecek olan arsanın başlangıç ihale fiyatı 85.000 TL olarak belirlendi.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 10

641,93 metrekarelik bu arazi, 30 Mayıs 2024 tarihinde saat 09:15'te ihaleye çıkacak. İhaleye katılmak isteyenlerin gerekli teminatı da göz önünde bulundurmaları gerekiyor.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 11

Detaylı bilgi ve iletişim için Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile irtibata geçilebilir. Bu fırsatı kaçırmamak için erken başvuruda bulunmak önem taşıyor.

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Milli Emlak'tan turistik bölgede arazi fırsatı. 85 bin lirası olan tapu sahibi olacak 12
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