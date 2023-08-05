Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

KAYNAK: AA
Afganistan'da 5,8 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 207 kilometre olarak açıklanırken, komşu ülkelerde de hissedilen depremde can kaybı veya hasar bilgisi henüz verilmedi.

ABD Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS), yerel saatle 20.31'de meydana gelen depremin merkez üssünü Badahşan vilayetinin Curm ilçesi, büyüklüğünü de 5,8 olarak açıkladı.

KOMŞU ÜLKELERDEN HİSSEDİLDİ

Komşu ülkeler Özbekistan, Tacikistan ve Pakistan’dan da hissedilen depremin, yerin 207 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyuruldu.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.

Afganistan'da Haziran 2022'de Pakistan sınırında bulunan Paktika vilayetinde meydana gelen 5,9 büyüklündeki depremde bin 200 kişi hayatını kaybetmişti.

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