Afganistan'da çığ: 27 kişi öldü

Afganistan’ın doğusunda bulunan Nuristan eyaletinde çığ düşmesi sonucu 27 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken 8 kişinin de yaralandığı açıklandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan bir yetkili, ‘Kar yağışı şiddetli bir şekilde hala devam ediyor. Çalışmalar devam ediyor. Ölü sayısında artış yaşanabilir’ dedi.

Yoğun kar yağışına bağlı gerçekleşen çığın Tatin vadisindeki Nakre köyündeki evlere büyük zarar verdiği, üzerlerine moloz yığınları sürüklediği açıklandı.

20 evin tamamen yıkıldığı bildirilirken bazılarının da ağır hasar aldığı açıklandı.

Şiddetli kar yağışından dolayı bölgele helikopterlerin de yanaşamadığı bildirilirken, çığdan dolayı ana yolun da tamamen kapalı olduğu bu sebeple de arama kurtarma faaliyetlerinde aksaklıklar olduğu aktarıldı.

Yılın bu dönemlerinde sert kış koşullarını yaşayan bölgenin geçmişte de yoğun kar yağışından olumsuz etkilendiği açıklandı.