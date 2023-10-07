Afganistan’da şiddetli deprem: 120 ölü, binlerce yaralı

Eyaletteki birçok bina hasar gördü, enkaz altında kalanlar olduğu belirtildi.

Deprem yerel saatle 11.00’de oldu

Deprem, yerel saatle 11.00’de Herat eyaletine yaklaşık 40 km uzaklıkta meydana geldi. Eyalet Afet Yönetimi Şefi Mosa Ashari, yaptığı açıklamada, depremde 120 kişinin hayatını kaybettiğini, binden fazla kişinin ise yaralandığını duyurdu. Ashari, ayrıca doğrulanmamış raporlarda can kaybının 300’ü aştığını ifade etti.

Eyalette büyük hasar var

Deprem, yaklaşık 1.9 milyon kişinin yaşadığı tahmin edilen Herat eyaletinde büyük hasara neden oldu. Eyalette en az 3 güçlü artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Birçok bina hasar gördü, enkaz altında kalanlar olduğu söylendi. Kurtarma ekipleri bölgeye sevk edildi.

Geçen yıl da Paktika’da deprem olmuştu

Afganistan, geçen yıl da şiddetli bir depremle sarsılmıştı. Haziran ayında Paktika eyaletinde 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, on binlerce kişi evsiz kalmıştı. Deprem, Pakistan ve Hindistan’da da hissedilmişti.