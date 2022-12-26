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Afganistan’daki bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi   

Afganistan'ın Badakhshan vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlenirken, saldırı anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.   

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 20:51
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Afganistan’daki bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi   

Afganistan’daki bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi   
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Afganistan’ın Badakhshan vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. IŞİD tarafından saldırı anına ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Saldırıda aralarında Badakhshan Güvenlik Komutanı Abdul Haq Abu Omar'ın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Taliban İçişleri Bakanlığı, polisin saldırı ile ilgili 4 şüpheliyi tutukladığını ifade etmişti. (İHA)
                            

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