Afganistan’daki bombalı saldırıyı IŞİD üstlendi   

Afganistan’ın Badakhshan vilayetinde bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. IŞİD tarafından saldırı anına ait yeni görüntüler paylaşıldı.

Saldırıda aralarında Badakhshan Güvenlik Komutanı Abdul Haq Abu Omar'ın da bulunduğu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi de yaralanmıştı. Taliban İçişleri Bakanlığı, polisin saldırı ile ilgili 4 şüpheliyi tutukladığını ifade etmişti. (İHA)

