Afganistan'daki tünel yangınında 31 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Şarafat Zaman, başkent Kabil'in 90 kilometre kuzeyindeki tünelde 37 kişinin de yaralandığını açıkladı.



Kamu Hizmetleri Bakanlığı, yangının Cumartesi gecesi bir yakıt tankerinin tünelin içinde devrilmesi ve alev almasıyla çıktığını bildirdi.



Dün yangının söndürülmesinin ardından ölü sayısı ilk olarak 12 olarak açıklanmış ancak yetkililer rakamın artabileceğini söylemişti.

Parvan vilayeti sözcüsü, bazı kişilerin enkaz altında kaldığını belirtmişti.



Kamu Hizmetleri Bakanlığı, bugün trafiğe kapalı kalmaya devam eden tünelin yarın açılması için çalıştıklarını kaydetti.



Sovyetler Birliği'nin inşa ettiği 2,6 kilometre uzunluğundaki tünel Kabil'i Afganistan'ın kuzeyine, Hint yarımadasını Orta Asya'ya bağlayan bir mühendislik harikası olarak görülüyor.



Sovyetler Birliği tüneli 1960'larda Afganistan'ı işgaline yardım etmesi için inşa etmişti.