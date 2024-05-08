Dünyaca ünlü sporcuya 100 bin Dolar ceza

NBA'in başkan yardımcısı ve basketbol operasyonlarından sorumlu başkanı Joe Dumars, Murray'nin Minnesota Timberwolves ile oynanan playoff serisinin ikinci turunun ikinci maçında sahaya bir nesne atması nedeniyle bu cezayı aldığını açıkladı.

Lig yönetimi, Murray'nin bu davranışı nedeniyle ona men cezası uygulamaktan kaçındı.

Maçın ilk yarısında yedek kulübesinde otururken, Murray pota altında sayı yapmaya çalışan Wolves'un uzun oyuncusu Karl-Anthony Towns'ın yakınlarına bir sıcak su torbası atmıştı.

Towns, maçta herhangi bir sakatlık yaşamazken, Minnesota'nın baş antrenörü Chris Finch, maçtan sonra Murray'nin bu hareketini "tehlikeli ve affedilmez" olarak nitelendirerek sert bir tepki gösterdi.

Serinin üçüncü maçı cuma günü Minnesota'da oynanacak.