Afra Saraçoğlu tanga bikinisiyle kusursuz fiziğini sergiledi

Güzel oyuncu Afra Saraçoğlu tatilden karelerini paylaşmaya devam ediyor. Son olarak Yunan Adalarına giden Saraçoğlu buradan birbirinden cesur pozlarını paylaştı.

Afra Saraçoğlu tanga bikinisiyle kusursuz fiziğini sergiledi

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, yaz aylarını bolca tatil yaparak geçirdi.

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Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan oyuncu, son çıktığı Yunanistan tatilinde tanga bikinisiyle verdiği bir fotoğrafı yayınlayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Genç oyuncunun fiziği ise görenleri hayran bıraktı.

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PAYLAŞIMA BEĞENİ YAĞIYOR

Haziran ayında çıktığı tatilde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenmesiyle ilişkisi ifşa olan Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitti. Demir'le haklarında çıkan ayrılık iddiasıyla ilgili sessiz kalan güzel oyuncu 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan" diyerek tatil pozunu yayınladı.

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