Afra Saraçoğlu tanga bikinisiyle kusursuz fiziğini sergiledi

Star TV ekranlarında yayınlanan Yalı Çapkını'nın başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu, yaz aylarını bolca tatil yaparak geçirdi.
Önümüzdeki günlerde çekimlere başlayacak olan oyuncu, son çıktığı Yunanistan tatilinde tanga bikinisiyle verdiği bir fotoğrafı yayınlayarak herkesi şaşkına çevirdi.
Saraçoğlu'nun paylaşımı kısa sürede yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. Genç oyuncunun fiziği ise görenleri hayran bıraktı.
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Haziran ayında çıktığı tatilde rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le öpüşürken görüntülenmesiyle ilişkisi ifşa olan Saraçoğlu, geçtiğimiz günlerde Yunanistan'a gitti. Demir'le haklarında çıkan ayrılık iddiasıyla ilgili sessiz kalan güzel oyuncu 8,3 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından "Bir dahaki sefere görüşürüz Yunanistan" diyerek tatil pozunu yayınladı.