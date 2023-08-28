Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Yalı Çapkını'nın Seyran'ı Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı dudak uçuklattı.

Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Yeni sezonu merakla beklenilen reyting rekorları kıran Yalı Çapkını dizisi, 9 Haziran Cuma akşamı yayınlanan 36. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizinin ikinci sezon çekimleri başladı.

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Kısa bir süre sonra izleyiciyle buluşmaya hazırlanan “Yalı Çapkını” dizisinin setinden ilk kare geldi. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir’in setten karesi herkesi heyecanlandırdı.

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Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla tüm yaz boyunca gündemden düşmeyen Afra Saraçoğlu'nun sosyal medya kazancı ortaya çıktı.

PAYLAŞIM BAŞINA 250 BİN TL

Dergilerin, reklamların, televizyonların ve talkshowların en çok aranılan yüzü Afra Saraçoğlu, paylaşım başına 250 bin TL kazanıyor. Güzel oyuncunun sosyal medyada 8,2 milyon takipçisi var.

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