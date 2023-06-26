Afra Saraçoğlu'nun menajerinden açıklama. "Suç duyurusunda bulunuldu"

Yalı Çapkını dizisinden rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile samimi görüntüleriyle gündemde olan Afra Saraçoğlu, bu süre zarfında kendisi hakkında yapılan ve kişilik haklarına saldırıda bulunan yorumlarla ilgili harekete geçti.

Afra Saraçoğlu'nun menajerinden açıklama. "Suç duyurusunda bulunuldu"

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleriyle gündem oldu.

İhanet iddialarıyla uzun süre konuşulan Afra Saraçoğlu şimdilerde Mert Ramazan Demir'le olan ilişkisini gizleme gereği duymuyor.

Sette başlayan yakınlaşmaları aşka dönen ikili tatil kareleriyle konuşulurken bu süre zarfında çok sayıda çirkin yorum alan Afra Saraçoğlu harekete geçti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Afra Saraçoğlu’nun menajeri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle ile alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.” ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu makyajsız haliyle yorum yağmuruna tutuldu
Afra Saraçoğlu'nu şoke eden eşcinsellik sorusu. Röportaja anında son verdi
Afra Saraçoğlu'ndan Yalı Çapkını açıklaması
Afra Saraçoğlu bir reklam anlaşmasına daha imza attı! Kaşesi dudak uçuklatıyor
Öne Çıkanlar
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Mehmet Büyükekşi'nin Beşiktaş planını Gürel Yurttaş açıkladı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
Aziz Yıldırım'ın basın toplantısında uyuyakalan muhabirin kim olduğu ortaya çıktı
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
AKP'nin talan anlayışı nedeniyle 25 köy maden arama tehdidiyle karşı karşıya
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
Türk kelimesinin kökeni; Türk adı nereden geldi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
İmamoğlu İbrahim Selim’e bu sözleri kim için söyledi?
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Mehmet Büyükekşi istifa edecek. Gürel Yurttaş TFF Başkanı'nın başına gelecekleri açıkladı
Son Haberler
Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir Güncel
Yeni Emniyet Genel Müdürü Erol Ayyıldız kimdir
Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı Güncel
Emniyet Genel Müdürlüğüne Erol Ayyıldız atandı
Netanyahu hakkında yolsuzluk davası. Lüks hediyeler almakla suçlanıyor Dünya
Netanyahu hakkında yolsuzluk davası. Lüks hediyeler almakla suçlanıyor
Perşembenin gelişi! Yazarlar
Perşembenin gelişi!
Dolarda ne oluyor Yazarlar
Dolarda ne oluyor
Gözün aydın Erdoğan… Yazarlar
Gözün aydın Erdoğan…