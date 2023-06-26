Afra Saraçoğlu'nun menajerinden açıklama. "Suç duyurusunda bulunuldu"

Şimdilerde Yalı Çapkını dizisinde hayat verdiği Seyran karakteriyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan Afra Saraçoğlu, son olarak dizideki rol arkadaşı Mert Ramazan Demir ile dudak dudağa görüntüleriyle gündem oldu.

İhanet iddialarıyla uzun süre konuşulan Afra Saraçoğlu şimdilerde Mert Ramazan Demir'le olan ilişkisini gizleme gereği duymuyor.

Sette başlayan yakınlaşmaları aşka dönen ikili tatil kareleriyle konuşulurken bu süre zarfında çok sayıda çirkin yorum alan Afra Saraçoğlu harekete geçti.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Afra Saraçoğlu’nun menajeri sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Afra Saraçoğlu hakkında internet ve sosyal medya üzerinden hakaret içeren paylaşım yapan, kişilik haklarına saldırıda bulunan kişilerle ile alakalı olarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuş olup, haklarında yasal işlem başlatılacaktır.” ifadelerini kullandı.