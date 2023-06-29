Yalı Çapkını'nın yıldızı Afra Saraçoğlu’na büyük şok! Uçağa alınmadı

Mert Ramazan Demir ile Yalı Çapkını dizisinin sezon finali yapmasının ardından tatil sezonunu açan Afra Saraçoğlu'nun İtalya'ya giderken vize engeline takıldığı ve uçağa alınmadığı öne sürüldü.

UÇAĞA ALINMADI

Magazin Tadı'nın haberine göre, Afra Saraçoğlu annesiyle birlikte İtalya Katalanta seyahati için gittiği havaalanında vize nedeniyle sorun yaşadı. Pasaport sırasına giren güzel oyuncunun vizesinin henüz başlamadığı ortaya çıktı. Saraçoğlu yaşanan sorun nedeniyle İstanbul Havalimanı'ndan geri dönmek zorunda kaldı.

MERT RAMAZAN DEMİR'LE AŞK YAŞAMAYA BAŞLADI

4 yıl aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitiren Afra Saraçoğlu, her fırsatta "Arkadaşız" dediği rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le aşk yaşamaya başladı. İkili, geçtiğimiz günlerde birlikte çıktıkları tatilde öpüşürken görüntülendi. İlişkileri ortaya çıkan ikili, konu hakkında sessiz kaldı.



