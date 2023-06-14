Afra Saraçoğlu'nu şoke eden eşcinsellik sorusu. Röportaja anında son verdi

Dün akşam düzenlenen törende Yılın Televizyon Yıldızı ödülünü alan Afra Saraçoğlu, basın mensuplarının Mert Ramazan Demir'le ilgili "Partneriniz eşcinsel olduğunu söyleniyor" demesiyle adeta donup kaldı. Soruya cevap vermeyen Saraçoğlu, apar topar röportajı bitirdi.

Afra Saraçoğlu'nu şoke eden eşcinsellik sorusu. Röportaja anında son verdi

ELLE Style Awards ödülleri dün akşam İstanbul'da düzenlenen görkemli bir törenle dokuzuncu kez sahiplerini buldu. Yalı Çapkını dizisinin başrol oyuncusu Afra Saraçoğlu da gecede "Yılın Televizyon Yıldızı" ödülünü aldı.

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Tören sonrası basın mensuplarıyla bir araya gelen Saraçoğlu, rol arkadaşı Mert Ramazan Demir'le ilgili soru karşısında ne yapacağını bilemedi.

EŞCİNSELLİK SORUSUNU DUYUNCA ŞOKE OLDU

Ödül aldığı için mutluluğunu dile getiren Saraçoğlu, projelerin bitirdiğini ve yaz sezonu için hazır olduğunu söyledi.

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Basın mensuplarının "Mert beyi yanınızda göremedik normalde beraber çıkıyorsunuz" demesi üzerine şaşıran güzel oyuncu "Normalde beraber çıkmıyoruz. Yok ben kendim geldim" dedi.

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Oyuncunun bir muhabirin "Mert bey için eşcinsel diyorlar" sözleri karşısında ne yapacağını bilemeyen oyuncu, "Çok teşekkür ederim" diyerek röportajı bitirdi.

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