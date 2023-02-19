Afrika Birliği: İsrail gözlemci ülke olarak birliğe henüz kabul edilmedi

AfB Sözcüsü Ebba Kalondo, yaptığı yazılı açıklamada, AfB üyesi ülkelerin çoğunun, İsrail'i üyelik için kabul ettiğine ilişkin paylaşımları yalanlayarak İsrail'in başvurusunun halen incelendiği bilgisini paylaştı.

Kalondo, "İsrail'in gözlemci ülke olarak statüsü, Devlet Başkanları Komitesince inceleniyor. Bu zamana kadar spekülasyonlardan uzak durun." ifadelerini kullandı.

Addis Ababa'da AfB Genel Merkezi'nde dün yapılan oturumda üye ülke ve gözlemci ülkelerin temsilcilerinin olduğu yere izinsiz giren İsrail Dışişleri Bakanlığı Afrika Genel Direktörü Yardımcısı Sharon Bar-li, güvenlik görevlilerince dışarı çıkarılmıştı.

2021 yılında tartışmalı şekilde yeniden gözlemci üyeliğe kabul edilen İsrail, birlik içerisinde yoğun tartışmalara neden olmuştu.

Geçen yılki zirvede, İsrail'in gözlemci üyeliğine ilişkin kesin kararın bu yıl verilmesi kararlaştırılmıştı.

Karara muhalif ülkeler, İsrail'i oylama olmadan kabul ettiği için AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed'i eleştirmişti.

İsrail, Afrika Birliği Örgütünün (OAU) 2002'de yeniden yapılandırılarak AfB'ye dönüştükten sonra gözlemci üyeliğini kaybetmişti.