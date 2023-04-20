Afrika Futbol Federasyonu'ndan skandal karar

Şike ile ilişkisi olan 21 oyuncu için Afrika Futbol Federasyonu skandal bir karara imza attı.

Afrika Futbol Federasyonu'ndan skandal karar

Editör: Hamza Özalkuş

Afrika Futbol Federasyonu (CAF) şike skandalına karışan 21 oyuncunun tamamına yönelik yasağı kaldırdı.

KENDİ KALESİNE 2 GOL ATTI
Disiplin Kurulu iki sezon önce Gana Premier Ligi maçında şike yapıldığını kabul etti. Ashgold, bir Inter Allies oyuncusunun kendi kalesine 2 gol atmasıyla maçı 7-0 kazandı. Şike olduğu iddiasıyla iki takım küme düşürüldü. 21 oyuncu da ağır yasaklar aldı.

KARİYERLERİNE DEVAM EDİYORLAR
Ganalı Gazeteci Saddick Adams'a göre, 21 oyuncunun tamamı aklandı. Futbol kariyerlerine devam etmekte özgürler. Bu, FIFPRO tarafından Gana Profesyonel Futbolcular Derneği (PFAG) aracılığıyla yapılan bir temyiz başvurusunun sonucu. Oyunculardan ikisi şu anda Nijerya'da oynuyor. Remo Stars forması giyiyor.

Öne Çıkanlar
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
Sokak röportajında sarıklı cübbeli adamdan Erdoğan yorumu: Bir an evvel bırakmasını bekliyoruz
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
CHP’li Ünal Çeviköz iktidara geldiklerinde Suriyeli sığınmacıları nasıl göndereceklerini açıkladı
Son Haberler
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı Spor
Fenerbahçe Galatasaray'a salonu dar etti. Finale çıktı
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi Magazin
Sosyetik güzel Eda Taşpınar babasını evlendirdi
Yasemin Avrupa şampiyonu Spor
Yasemin Avrupa şampiyonu
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı Güncel
Kayseri'de kardeş kavgası kanlı bitti: Anne ve oğlu yaralandı
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak Siyaset
Erdoğan açıkladı. Son bir yılda yüzde yüzün üzerinde zam yapılan doğal gaz bir ay ücretsiz olacak
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi Spor
Galatasaray'da flaş Icardi gelişmesi
Batman'da Zilan Türbesi'nde meydana gelen kavgada 10 kişi yaralandı Güncel
Batman'da Zilan Türbesi'nde meydana gelen kavgada 10 kişi yaralandı