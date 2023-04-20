Afrika Futbol Federasyonu'ndan skandal karar

Editör: Hamza Özalkuş

Afrika Futbol Federasyonu (CAF) şike skandalına karışan 21 oyuncunun tamamına yönelik yasağı kaldırdı.

KENDİ KALESİNE 2 GOL ATTI

Disiplin Kurulu iki sezon önce Gana Premier Ligi maçında şike yapıldığını kabul etti. Ashgold, bir Inter Allies oyuncusunun kendi kalesine 2 gol atmasıyla maçı 7-0 kazandı. Şike olduğu iddiasıyla iki takım küme düşürüldü. 21 oyuncu da ağır yasaklar aldı.

KARİYERLERİNE DEVAM EDİYORLAR

Ganalı Gazeteci Saddick Adams'a göre, 21 oyuncunun tamamı aklandı. Futbol kariyerlerine devam etmekte özgürler. Bu, FIFPRO tarafından Gana Profesyonel Futbolcular Derneği (PFAG) aracılığıyla yapılan bir temyiz başvurusunun sonucu. Oyunculardan ikisi şu anda Nijerya'da oynuyor. Remo Stars forması giyiyor.