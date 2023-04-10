Afrika Sardunyası hangi hastalıklara iyi gelir

Çocuk İnfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ayper Somer, yaptığı açıklamada; havanın soğumasıyla birlikte virüslerin aktifleşmesiyle nezle ve soğuk algınlığı vakalarının arttığını, hastalığın burun ve boğaz bölgesinde lokalize hastalık şeklinde bulgularla kendini gösterdiğini, gripte ise bu belirtilerin yanında çok şiddetli baş, kas ve eklem ağrılarının görüldüğünü belirtti. Prof. Somer, “Gribin tedavisi olmasına rağmen, soğuk algınlığı veya nezlenin tedavisi tartışmalıdır. Burada dikkat çekilmesi gereken en önemli nokta, her iki hastalığın tedavisinde de antibiyotiklerin yerinin olmadığıdır. Çünkü antibiyotikler bakteriler içindir” diye konuştu.

Prof. Somer, nezlede tedavinin hastalığın bulgusuna yönelik yapıldığını ve en etkili, kanıtlanmış tek tedavi yönteminin de “Afrika Sardunyası’nın kökünden elde edilen sıvı ekstresi” olduğunu belirttiği açıklamasında şunları söyledi:

“Umckaloabo’ adıyla da bilinen Afrika Sardunyası bitkisi kökünden hazırlanan sıvı ekstresinin, özellikle kış aylarında kendini gösteren soğuk algınlığına karşı mücadeledeki doğal gücü yapılan araştırmalarda kanıtlanmıştır. Afrika Sardunyası kökü sıvı ekstresi içeren bitkisel ürünler, kış aylarını kabusa çeviren soğuk algınlığı başladığında, ilk 48 saat içinde kullanıldığı takdirde şikayetlerin süresini 1-3 gün kadar kısaltır. Sıvı ekstresi, bakterilerin burun mukozası veya ağza yerleşmesini önler, yani antibakteriyel etki yapar ama antibiyotik gibi değildir. Antiviral etki gösterdiği için virüslere karşıdır, öldürücü ve çoğalmasını önleyici özelliği vardır.”

NE ZAMAN ANTİBİYOTİK KULLANMAMALI

Somer, bebeklerde virüslerin üzerine bakterilerin eklenebileceğine, ancak bu safhada ilaç kullanımına doktorun karar vermesi gerektiğine dikkati çekerek, “0- 6 aylık bebekler nezle olduğunda veya bu bulgular görüldüğünde doktora götürülmelidir. Çünkü komplikasyonlar bazen kulak iltihabı, sinüzit, zatüree gibi istenmeyen hastalıklara yol açabilir. Bunun dışındaki gruplarda antibiyotik kullanımının yeri yoktur” diye konuştu.

Hasta kişilerin istirahat etmelerini tavsiye eden Somer, “200’den fazla virüs olduğu için hayatımız boyunca en az 200 defa nezle olabiliriz. Yapılan bir araştırma sonucuna göre 70 yaşındaki bir kişi yaşamında üç yılını nezle ile geçiriyor. Oysa Afrika Sardunyası gibi bitkisel ekstreler bu süreyi kısaltarak yaşamı daha sağlıklı hale getirecektir” dedi.

AA