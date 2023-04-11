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Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?

İnsanların korkulu rüyası olan burun tıkanıklığı hastalığının detaylarını internet kullanıcıları arama motorlarında aratıyor. Peki, gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir? Detaylar haberimizde…

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 11:35
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Gaz sancısıyla ilgili tüm detaylar

Gaz sancısı nedir? Gaz sancısı belirtileri nelerdir? Gaz sancısı tedavi yöntemleri nelerdir?
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İnsanlar gerek hasta olmadan önce gerekse sağlıklarını korumak için hastalıkları tanımayı tercih ediyor. Bu hastalıklardan birisi olan gaz sancısı hastalığıyla ilgili detaylar...

GAZ SANCISI NEDİR?

Gaz sancısı,  besinlerin sindirimi esnasında bağırsak ve midede hava meydana gelmesi veya istemsiz olarak yutulan hava ile ortaya çıkabilmektedir. 

Aşırı hava yutulması neticesinde ya da besinlerin sindirimi sonucunda ortaya çıkan gazın artması, vücudun bu gazı atmasını olanaksız hale getirir ve gaz sancısı meydana getirir.

GAZ SANCISI BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Geğirme,

-Gaz çıkarma,

-Karında meydana gelen ağrı ve kramplar,

-Karında oluşan şişkinlik, basınç hissi,

-Karnın fiziksel olarak normalden daha büyük olması en belirgin belirtilerdir.

GAZ SANCISI TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

-Zencefil, mide bulantısı, hazımsızlık, gaz sıkışması ve mide nezlesine iyi gelir.

-Papatya çayı, rahatlatıcı etkisinin yanı sıra yatıştırıcı özelliğiyle gaz krampları engeller, iltihap giderici bir katkı sağlar.

-Nane çayı, midedeki gurultuyu ortadan kaldırır ve sancıdan kurtulmaya yardımcı olur. İçeriğinde bulunan mentol sayesinde de sindirim sistemini rahatlatır.

-Kimyonun tohumunu çiğnendiğinde vücutta biriken gaz daha kolay atılabilir.

-Bal kabağını tüketmek, gaz birikmesine engel olabilir ve sindirimi rahatlatabilir

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