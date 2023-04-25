Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler

Sosyal medya hesabındaki paylaşımlarıyla gündeme gelen 65 yaşındaki Banu Alkan, beyaz mayolu fotoğrafı ile hayranlarına nostalji yaşattı.

Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler

Türk sinemasının Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan, sosyal medyayı bir çok ünlü gibi aktif kullanmakta.

ekran-goruntusu-2023-04-25-131233.pngAfrodit Banu Alkan, en son yaptığı paylaşım ile büyük ilgi topladı.

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Banu Alkan, beyaz mayosu ile olan fotoğrafını paylaştı. 142 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabında gençlik yıllarına ait paylaşımlar yapan sanatçıya yorum ve beğeni yağdı.

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"YENİ AFRODİT DOĞABİLİR"

Geçen aylarda katıldığı bir ödül töreninde Alkan'ın yaptığı açıklama çok konuşulmuştu. Açıklamasında "yeni bir Afrodit doğabilir" diyen oyuncu hamile kalabileceğini dile getirmişti.

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Bu söylemiyle şaşırtan 65 yaşındaki Alkan "yumurtalarımı dondurdum, her an çocuk yapabilirim" ifadesini kullanmıştı.

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