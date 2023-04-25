Afrodit Banu Alkan hayranlarını geçmişe götürdü. Nerde o günler o eski günler

Türk sinemasının Afrodit lakaplı oyuncusu Banu Alkan, sosyal medyayı bir çok ünlü gibi aktif kullanmakta.

Afrodit Banu Alkan, en son yaptığı paylaşım ile büyük ilgi topladı.

Banu Alkan, beyaz mayosu ile olan fotoğrafını paylaştı. 142 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabında gençlik yıllarına ait paylaşımlar yapan sanatçıya yorum ve beğeni yağdı.

"YENİ AFRODİT DOĞABİLİR"

Geçen aylarda katıldığı bir ödül töreninde Alkan'ın yaptığı açıklama çok konuşulmuştu. Açıklamasında "yeni bir Afrodit doğabilir" diyen oyuncu hamile kalabileceğini dile getirmişti.

Bu söylemiyle şaşırtan 65 yaşındaki Alkan "yumurtalarımı dondurdum, her an çocuk yapabilirim" ifadesini kullanmıştı.