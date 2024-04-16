Afyon Belediye Başkanı belediyenin girişine mal varlığını astı

Kaynak: Haber Merkezi
Afyon Belediye Başkanı belediyenin girişine mal varlığını astı
Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, 31 Mart seçimleri öncesi verdiği sözü yerine getirerek belediyenin girişine mal varlığını astı.

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar’da yaptığı konuşmasında CHP’nin bütün belediye başkanlarının mal varlıklarını belediyelerin girişine asacağını, Burcu Köksal’ın da seçildiğinde mal varlığını belediyenin girişine asacağını ifade etmişti.

Gerçekleşen seçimlerde oyların çoğunluğunu alarak başkanlık koltuğuna geçen Burcu Köksal, verdiği söz üzerine belediyenin girişinde bulunan panoya mal varlığını astı. Köksal'ın mal varlığı arasında ikisi dubleks olmak üzere altı adet evi olduğu öğrenildi.

6 EVİ VAR

Listede yer alan bilgiler kapsamında, Köksal'ın, Yunus Emre Mahallesi’nde ve Dervişpaşa Mahallesi’nde, Susuz beldesinde, Aydın'ın Didim ilçesinde birer evi olduğu öğrenildi.

Yine listeye göre Köksal, Afyonkarahisar’ın Yunus Emre Mahallesi’nde bahçeli kargir iki ev, Sandıklı ilçesinin Başağaç köyünde bir adet bağ ve bir adet tarla, Aydın’ın Didim ilçesinde yer alan Fevzipaşa Mahallesi’nde ise bir adet arsa sahibi olduğu öğrenildi.

afyonreswim.jpg

afyon2.jpg

İlgili Haberler
Beypazarı’dan ilk açıklama. Maden suyunda bor olduğunu kabul ettiler
Yılmaz Özdil AKP'nin yeni ismini açıkladı. İzmirli Yılmaz İzmirli ıstakoz yiyicisi Şebnem Bursalı'nın asıl dünya görüşünü anlattı
AKP'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nde 10 banyo çıktı. İkisi Başkanın sekizi sekiz başkan yardımcısının
Son Haberler
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu Dünya
Seçim sandığını ateşe veren kadının cezası belli oldu
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu Gündem
Eski eşi ve kızını katleden diş teknisyenine istenen ceza belli oldu
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı Spor
Ünlü spiker Emre Tilev maç anlatırken yaşadığı kabusu açıkladı. '80. dakikada başladı' diyerek anlattı
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü Gündem
CHP'li dört ismin milletvekilliği düştü
Sigara içerken kilitli kalan genç kızı itfaiye kurtardı Video
Sigara içerken kilitli kalan genç kızı itfaiye kurtardı
Çin İran'a desteğini açıkladı Dünya
Çin İran'a desteğini açıkladı
Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı Dünya
Starbucks Gazze'ye 3 milyon dolar bağışadı