Afyon Belediye Başkanı belediyenin girişine mal varlığını astı

31 Mart yerel seçimleri öncesi CHP Genel Başkanı Özgür Özel Afyonkarahisar’da yaptığı konuşmasında CHP’nin bütün belediye başkanlarının mal varlıklarını belediyelerin girişine asacağını, Burcu Köksal’ın da seçildiğinde mal varlığını belediyenin girişine asacağını ifade etmişti.

Gerçekleşen seçimlerde oyların çoğunluğunu alarak başkanlık koltuğuna geçen Burcu Köksal, verdiği söz üzerine belediyenin girişinde bulunan panoya mal varlığını astı. Köksal'ın mal varlığı arasında ikisi dubleks olmak üzere altı adet evi olduğu öğrenildi.

6 EVİ VAR

Listede yer alan bilgiler kapsamında, Köksal'ın, Yunus Emre Mahallesi’nde ve Dervişpaşa Mahallesi’nde, Susuz beldesinde, Aydın'ın Didim ilçesinde birer evi olduğu öğrenildi.

Yine listeye göre Köksal, Afyonkarahisar’ın Yunus Emre Mahallesi’nde bahçeli kargir iki ev, Sandıklı ilçesinin Başağaç köyünde bir adet bağ ve bir adet tarla, Aydın’ın Didim ilçesinde yer alan Fevzipaşa Mahallesi’nde ise bir adet arsa sahibi olduğu öğrenildi.