AKP'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nde 10 banyo çıktı. İkisi Başkanın sekizi sekiz başkan yardımcısının

Kaynak: SZC TV
AKP'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediyesi'nde 10 banyo çıktı. İkisi Başkanın sekizi sekiz başkan yardımcısının
Yerel seçimlerde AKP’den CHP’ye geçen Sancaktepe Belediyesi’nin kapıları açıldı. Belediye binasında 10 adet banyo görüntülendi. Banyoların 2’sinin önceki Belediye Başkanına, 8’inin ise 8 başkan yardımcısına ait olduğu ortaya çıktı.

31 Mart yerel seçimlerinde önceki dönem AKP’de olan İstanbul Sancaktepe Belediyesi yüzde 50,59 oy oranı ile AKP’li Şeyma Döğücü’den CHP’li Alper Yeğin’e geçti. Belediye Binası çokça gündem olan Sancaktepe Belediyesi özellikle Jakuzi iddiaları ile gündeme gelmişti.

Bu iddialar ile gündemden düşmeyen Sancaktepe Belediyesi, bugün gazetecilere kapısını açtı. Belediye Başkanı Alper Yeğin, gazeteci İsmail Saymaz ile belediye binasını gezdi.

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Alper Yeğin başkanlık katındaki banyoları açıklarken mevcut durumun jakuziden farksız olduğunu aktardı. Belediye Başkanına ait banyoların 2 adet olduğunu ve ikisinin de lüks sayılabileceğini belirten Yeğin ayrıca 8 başkan yardımcısı bulunduğunu ve 8’inin de kendisine ait banyosu bulunduğunu açıkladı.

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2 MİLYAR BORÇ KASADA 0 LİRA

Belediye binasının gezen Başkan Yeğin ile İsmail Saymaz, belediyenn güncel borç durumuna ilişkin de konuşma yaptı. Belediyeye ayrılan bütçenin yarısının seçimden önceki 3 ayda kullanıldığını belirten Yeğin, 186 kişinin bu süreçte işe alındığını belirtti.

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Ayrıca belediyeyi devraldıklarında güncel borcun 2 milyar lira olduğunu belirten Yeğin, kasada ise hiç para olmadığını aktardı.

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“YAVRU SARAY GİBİ”

İsmail Saymaz, belediyenin lüks odalarını sosyal medya hesabından paylaştı. Saymaz Belediye görsellerini paylaştığı gönderiye “Sancaktepe Belediyesi, yavru saray gibi…” notunu düştü.

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Sancaktepe Belediyesinde;

-2 Başkanlık banyosu

-1 Başkanlık şark köşesi

-1 Başkanlık dinlenme odası

-2 Yemek salonu

-3 Özel kalem odası

-8 Başkan yardımcısı odası

-8 Başkan yardımcısı banyosu

bulunduğu da ortaya çıktı.

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