﻿Afyon'da 3.7 büyüklüğünde deprem

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 21:28'de merkez üssü Afyonkarahisar Dinar'da 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem yerin 7.04 km derinliğinde meydana geldi.
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 21:28'de merkez üssü Afyonkarahisar Dinar'da 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Deprem yerin 7.04 km derinliğinde meydana geldi.
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