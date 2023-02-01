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Afyon'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afyonkarahisar'da 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti...

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:46
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Afyon'da 3.7 büyüklüğünde deprem

Afyon'da 3.7 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre saat 21:28'de merkez üssü Afyonkarahisar Dinar'da 3.7 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

Deprem yerin 7.04 km derinliğinde meydana geldi.

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