Afyon'da şehit cenazesinde DEM Parti'ye pankartlı tepki

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan 6 askerimiz, düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

Şehitlerimizden Piyade Teğmen Ramazan Günay'ın aziz naaşı da Afyon'un Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi Çalışlar köyüne getirildi.

Şehit Günay'ın defnedildiği köyde vatandaşlar tarafından teröre tepki amacıyla bir evin duvarına pankart asıldı. Pankartta, "Siz DEM'lenirken biz şehit verdik" ifadeleri yer aldı.

Pankartı görenler cep telefonlarıyla görüntüyü kaydederken pankart, sosyal medyada gündem oldu.