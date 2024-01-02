DEM Parti’den büyük hadsizlik. Toplantı yaptıkları salonda Atatürk posterinin üstünü kapattılar

Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti’den büyük hadsizlik. Toplantı yaptıkları salonda Atatürk posterinin üstünü kapattılar
Her fırsatta Atatürk’e ve cumhuriyete saldıran DEM Parti’nin büyük hadsizliği ortaya çıktı. DEM Parti’nin büyük hadsizliği ortaya çıktı. DEM Parti Esenyurt’taki ilçe kongresinin yapıldığı salonda yer alan Atatürk posterlerini kaldırdı.

Daha önce Cumhuriyet düşmanı Şeyh Said’i ‘ortak değerleri’ olarak kabul eden ve her fırsatta Atatürk’e ve Cumhuriyete saldıran DEM Parti’nin son hadsizliği ortaya çıktı. HDP’ye açılan kapatma davası sonrası HDP’li milletvekillerinin geçtiği DEM Parti’nin Esenyurt’taki ilçe kongresinin yapıldığı salondaki Atatürk posterlerinin kaldırıldığı görüldü.

Esenyurt Belediyesi’nin salonunda gerçekleşen kongreye HDP’nin eski Eş Başkanı ve DEM Partili Milletvekili Sezai Temelli de katıldı. Kongrede DEM Parti’nin ilçe yönetimi belirlendi.

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DEM Parti’nin sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde kongrenin yapıldığı salonda Kürtçe sloganların olduğu pankartlar asıldı. Öte yandan kongre salonunda bulunan Atatürk posterlerinin ise kaldırıldığı görüldü.

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Kongreden önce Esenyurt Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde Atatürk posterlerinin asılı olduğu görülürken DEM Parti’nin kongresinde ise posterlerin kaldırıldığı dikkat çekti.

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DEM Parti’nin Araplar ile birlikte Atatürk’e yönelik düşmanlıkları HDP sonrası değişen bir şeyin olmadığını da gözler önüne serdi.

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