Afyon'da 'tavuk' kavgası: 10 yaralı

Kavga, Çay ilçesi Deresinek köyünde 24 Mart 19,15’de meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın bahçesine giren tavuk sonrası iki aile arasında sözlü tartışma başladı. M.Ö (49), A.Ö (76), U.Ö(43), N.H.Ö (22), N.Ö (15) ile E.A (34), Ö,A (39), F.A (63), E.A (24), F.A (53) arasında başlayan sözlü tartışma ve karşılıklı hakaret daha sonra kavgaya dönüştü. Kısa sürede kavganın büyümesiyle şahıslar karşılıklı tahralarla birbirine saldırdı. Olayda, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ilçe hastanelerine kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(İHA)

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