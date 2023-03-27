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Afyon'da 'tavuk' kavgası: 10 yaralı

Afyon'da komşular arasında bahçeye giren tavuk sebebiyle çıkan kavgada 10 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 12:37
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Afyon'da tavuk kavgası

Afyon'da 'tavuk' kavgası: 10 yaralı
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Kavga, Çay ilçesi Deresinek köyünde 24 Mart 19,15’de meydana geldi. İddiaya göre, bir şahsın bahçesine giren tavuk sonrası iki aile arasında sözlü tartışma başladı. M.Ö (49), A.Ö (76), U.Ö(43), N.H.Ö (22), N.Ö (15) ile E.A (34), Ö,A (39), F.A (63), E.A (24), F.A (53) arasında başlayan sözlü tartışma ve karşılıklı hakaret daha sonra kavgaya dönüştü. Kısa sürede kavganın büyümesiyle şahıslar karşılıklı tahralarla birbirine saldırdı. Olayda, 10 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaraları ilçe hastanelerine kaldırırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.(İHA)

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