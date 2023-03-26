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Markette pide kavgasında kan aktı. Birbirlerine kurşun yağdırdılar

Adana’nın Seyhan ilçesinde seyyar pide satıcısı ile market sahibi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 13:47
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Adana'da pide kavgası

Markette pide kavgasında kan aktı. Birbirlerine kurşun yağdırdılar
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Adana’da meydana gelen silahlı kavgada pide satıcısı ile market sahibi arasında çıkan ‘pide’ tartışmasında, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İddialara göre, Dağlıoğlu Mahallesi Obalar Caddesi'nde seyyar olarak ekmek satan Mehmet T. ile market işletmecisi Zübeyir A. arasında ekmek satışı nedeniyle tartışma çıktı.

Civardaki esnafın araya girmesiyle ayrılan taraflardan Mehmet T, daha sonra yakını Mahmut T.’yi de yanına alıp, Zübeyir A'nın iş yerine gitti. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi sonucu Mahmut T. ve Zübeyir A. silahla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaşanan kavganın üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi bölgeye sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırıldı. Durumu ağır olan Mahmut T. tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Mehmet T'yi gözaltına alan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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