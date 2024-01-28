Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ne mahkeme şoku. 1,2 Milyon Lira Ceza

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Afyonkarahisar Belediye Meclisi'ne mahkeme şoku. 1,2 Milyon Lira Ceza
Afyonkarahisar Belediye Meclisi Üyelerine Sarsıcı Kamu Zararı Cezası

Efe Hasan Öğünç - Afyonkarahisar / YENİÇAĞ

Afyonkarahisar belediye meclisi üyeleri için mahkemeden beklenmedik bir karar çıktı. Afyonkarahisar Belediyesi, pandemi döneminde sahip olduğu 147 iş yerinde kira artışına gitmiş ve artış oranını yüzde otuz olarak belirlemişti. Ancak Sayıştay'ın yapmış olduğu incelemede, kira artış oranının yüzde 125 olması gerekirken, yalnızca yüzde otuz olarak uygulanması sebebiyle hatalı bir karar alındığı tespit edildi

Yapılan inceleme sonucunda bu kararı alarak imza atan toplam 26 belediye meclisi üyesine kamu zararına neden oldukları gerekçesiyle kişi başı ortalama 47 bin lira olmak üzere toplamda bir milyon iki yüz bin lira borç yükümlülüğü getirildi. Bu karar, geçtiğimiz hafta mahkeme sonucunda kesinleşti ve ilgili meclis üyelerine e-posta yoluyla bildirildiği öğrenildi. Belediye meclisi üyeleri, kamu zararını tazmin etmek için belirlenen miktarları ödemek zorunda kalacak.

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